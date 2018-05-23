Леониду Камынину — 90

В его трудовой книжке всего одна запись о работе — газета «Известия», в которой Леонид Иванович проработал 44 года, почту половину своей жизни. Когда в 1951 году выпускник Московского государственного института международных отношений пришел в иностранный отдел «Известий» как молодой специалист по Латинской Америке, она виделась далеким и недосягаемым экзотическим пространством. О солнечном Рио-де-Жанейро, где все ходят в белых штанах, мечтал герой книги «Золотой теленок». Избранные счастливчики слушали на своих патефонах чарующие мелодии аргентинского танго. А серьезные ученые разгадывали и изучали письмена исчезнувших цивилизаций инков и майя.

Потом история своим неумолимым ходом разрушила стену незнания, и о Латинской Америке заговорили в каждом советском доме, да и во всем мире. Потому что появилась «первая свободная территория Америки» — революционная Куба. И первым корреспондентом «Известий», который «открыл» эту страну для миллионов читателей, был Леонид Камынин. Почти ежедневно на страницах газеты появлялись его репортажи, статьи, заметки о преобразованиях на далеком острове, буквально пропитанные воздухом революции.

Потом были другие страны и другие открытия. Но, как говорит Леонид Иванович, Куба осталась в его памяти и биографии как первая любовь. А жизнь иностранного корреспондента газеты — это постоянная готовность собраться в одночасье и вылететь туда, где произошло нечто значимое и интересное для читателя, чтобы оперативно передать материал с места события и не опоздать «в номер».

По числу военных переворотов Латинская Америка держит своеобразный рекорд. Корреспондент «Известий» Леонид Камынин летал в Чили, Аргентину, Перу, Боливию. Всех стран и не перечислишь. И в каждой в самые сжатые сроки нужно было проанализировать обстановку, встретиться, как теперь принято говорить, с «медийными персонами», изучить местную прессу и, что самое главное в работе журналиста, донести это до читателей. Писать репортажи приходилось буквально за час-два, в основном ночью (разница с Москвой 7–9 часов).

Безусловно, помогало блестящее владение испанским языком. Но и глубокое знание проблематики, журналистская пытливость и настойчивость, ответственность перед невидимой аудиторией — все те качества, которые Леонид Иванович приобрел за годы работы иностранным корреспондентом и которые в нем воспитала известинская атмосфера.

Это сегодня в наш век цифровых технологий журналист без проблем может в считаные минуты связаться со своей редакцией. А в те годы не существовало интернета, компьютеров и планшетов, мобильных, вообще никаких гаджетов. Единственным каналом связи, к тому же прерывавшейся в самый неподходящий момент, был телефон. В тесных душных кабинках девочки из стенографического бюро «Известий» в наушниках сквозь шумы и свисты старались не пропустить ни одного слова, не перепутать мудреные названия, вроде «По-по-ка-те-петль» (вулкан в Мексике) или «Пла-я-Хи-рон» — знаменитое место разгрома диверсантов-наемников, высадившихся на Кубе.

После Кубы он стал для нашего читателя первооткрывателем Мексики и Испании, покончившей с режимом Франко. О каждой из этих стран рассказывал интересно, познавательно, с неизменным журналистским мастерством. А еще Леонид Иванович вместил в свою творческую биографию работу на посту заместителя главного редактора известинского издания — легендарной «Недели», за которой по пятницам выстраивались огромные очереди на Пушкинской площади.

— Самые счастливое время моей жизни, — говорит он, — годы в «Известиях». Я регулярно читаю газету и рад, что ее молодой коллектив высоко держит знаменитую известинскую марку, сохраняет традиции, наполняя газетные страницы содержанием, которое отвечает нашему бурному времени.

А «Известия» от всей души поздравляют прекрасного журналиста и человека со знаменательной датой.

Желаем вам, дорогой Леонид Иванович, здоровья, здоровья и здоровья. Сохраняйте присущие вам душевную бодрость и оптимизм. И с удовольствием отметим ваш следующий, круглый юбилей.

Известинцы