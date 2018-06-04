E-mail, старая добрая электронная почта, потихоньку умирает. Без заламывания рук, без упреков в неблагодарности («Я — это интернет! С меня всё началось!»), а неприметно и как бы в рабочем порядке.

Допускаю, что уже сама постановка вопроса может вызвать недоумение: уж не пригрезилось ли коллизия автору? С чего он взял, что е-mail «клеит ласты»?

Выводы я черпаю сугубо из личного опыта: последние 25 лет все мои деловые проекты и профессиональное общение реализуются в интернете. И если на рубеже веков 99% моего информационного обмена приходились на электронную почту, то сегодня — от силы 5%.

Скажу больше: если взять и полностью отключить е-mail, на восстановление коммуникаций и переход на альтернативные каналы общения уйдет не более получаса. Все запасные пути давно задействованы, а электронная почта сохраняется лишь для общения с теми, кто еще не успел перестроиться.

Умирание электронной почты происходило неспешно, респектабельно, без суеты и эмоций. Процесс был закономерным и универсальным и заключался в диверсификации цифрового общения.

В начале 1990-х, когда я впервые попал в интернет, ничего, кроме электронной почты, не существовало. Весь контент крохотной тогда еще Всемирной сети передавался с так называемых электронных досок объявлений (BBS) на е-mail. Пользователь соединялся по телефонному модему с «СисОпом» «бибиэсины», подписывался на интересующую его тематическую конференцию, а затем при каждом очередном соединении в его почтовый ящик заливалась свежая порция информации.

Профессиональные вопросы и потребности общения по интересам реализовывались в те годы в эхоконференциях сети ФИДО, а позднее — на многочисленных интернет-форумах и группах Usenet.

Затем появился первый чат — ICQ («аська») и Skype, превративший сказку фантастов 50-х годов о видеотелефоне в быль. «Аська», однако, использовалась для праздной болтовни, а Skype — для замены телефонных разговоров с дальними родственниками, поэтому электронная почта легко сохраняла статус официального канала делового общения и серьезной переписки.

Тем не менее уже на рубеже веков стало очевидно, что запущен процесс поиска оптимальных и специализированных форм общения, который рано или поздно завершится низвержением почтового монополиста.

Так всё и вышло. К середине «нулевых» дружеское общение переместилось из электронной почты в социальные сети; каналы IRC оттянули на себя приватное общение, а е-mail хоть и сохранял еще монополию на деловую переписку, однако уже трещал по швам под яростным натиском спамеров, топивших нужные пользователю письма в нескончаемом потоке почтового мусора.

Сегодня альтернативные каналы общения добились качественного преимущества над электронной почтой по всему функциональному спектру, поэтому обмен мелкой документацией (договоры, рефераты, статьи, отчеты, электронные таблицы и прочее), не требующей цифровых подписей, ведется через криптозащищенные мессенджеры. Обмен большими файлами осуществляется напрямую в облачных сервисах вроде «Яндекс» и «Google дисков», Dropbox, MegaSync и так далее. Профессиональное групповое общение ведется в режиме реального времени на каналах сервисов вроде Telegram. Общение, требующее сиюминутной реакции, перекочевало из электронной почты в мессенджеры — WhatsUp, Telegram, Signal, Facebook. Потребности в «социальном поглаживании» удовлетворяются — сюрприз! — в социальных сетях, этих инкубаторах публичного тщеславия.

Обучение и получение образования, корпоративные мозговые штурмы, конференции с неограниченным числом участников, дистанционные семинары, доклады — всё это почти эксклюзивно реализуется на видеоконференсных и вебинарных площадках вроде Zoom и сотен его конкурентов. Вопросы, непременно требующие очного общения, решаются по мобильной связи либо через VoIP. Последний вариант, кстати, предпочтительнее, если вы находитесь в постоянном движении: за символическую плату вы арендуете виртуальный номер, который регулярно привязываете к местному мобильному номеру в стране, где вы в настоящий момент находитесь. Клиенты и партнеры счастливы, поскольку вы постоянно доступны по одному и тому же номеру, при этом ваши счета сокращаются на порядок, ибо отпадает необходимость в роуминге.

Приватное общение реализуется в мессенджерах со сквозным шифрованием, исключающим возможность доступа к криптографическим ключам со стороны третьих лиц, будь то провайдер или госорганы. Наконец, самая совершенная сегодня площадка для серьезного делового общения — блокчейн-платформы, способные обслужить любую коммерческую сделку на всех этапах: от переговоров до выставления аккредитива и подписания акта приемки.

Нужно понимать, что электронную почту убили не столько конкуренты, сколько врожденные пороки самого архаичного канала коммуникации.

Во-первых, у е-mail неприемлемая по современным меркам архитектура безопасности (общение ведется через чужие POP-, IMAP- и SMTP-серверы, уязвимые для подделок и перлюстрации).

Во-вторых, электронная почта непристойно тормозит: письма приходится ждать в лучшем случае полминуты, в худшем — послание попадает в папку со спамом где-нибудь на промежуточном этапе доставки.

В-третьих, е-mail не позволяет полноценно общаться в группе, поскольку формат CC (скрытая копия) несовместим с современными требованиями безопасности и неэффективен: один клик мыши и мы создаем площадку в видеоконференсной системе, где для общения в реальном времени в нашем распоряжении текстовый, аудио- и видеоканал.

В-четвертых, электронная почта налагает неприемлемые ограничения по объему пересылаемых данных.

Букет этих недостатков и списал в утиль истории старое доброе «мыло», которому остается лишь доживать свой век в роли инструмента для подтверждения личности. Да и то пользуются почтовой проверкой лишь компании, не успевшие освоить современный метод верификации через SMS-сообщения.

Автор — эксперт в области информационных технологий

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции