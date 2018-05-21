Понятие «государство» в нашей жизни одновременно и абстрактно, и совершенно конкретно. С одной стороны, мало кто может дать четкое определение, что же это такое, особенно в России, где им пронизана вся жизнь и пропитан воздух. С другой — мы постоянно сталкиваемся с его проявлениями в лице различных чиновников. Как правило, это отнюдь не умудренные люди, думающие в своем кабинете до ночи о том, как сделать жизнь прекраснее (хотя и такие в этом заповедном лесу встречаются). А вполне обычные функционеры, отвечающие на запросы и пишущие свои, соблюдающие массу регламентов и процедур, говорящие нам: «А у вас вот еще такой справочки не хватает». А иногда, в случае достижения взаимовыгодного согласия, готовые на некоторые нормы и закрыть глаза.

Мы привыкли к этому настолько, что именно это и представляется естественным ходом вещей. Про это писал Гоголь и рассказывал Райкин. И в этом наши скрепы. Но ведь еще не так давно таким же было высокомерное поведение таксиста, который нам делал одолжение. С появлением «бомбил» гонор спал, хотя всё равно его следы остались. А приход цифровых технологий полностью изменил представления о такси. И примеров трансформации привычного хватает — почему и появилась та самая пресловутая «цифровая экономика». Хотя в интерпретации одноименной российской госпрограммы акценты в понимании этого термина расставлены иначе, но процесс цифровой трансформации всего и вся остановить уже не получится. Возникает закономерный вопрос: что она может дать в большой и всеохватывающей государственной машине?

На первый взгляд ответ уже есть. Не первый год в стране внедряется множество государственных информационных систем. Чиновники взаимодействуют друг с другом безбумажно (ну, может, не прямо сейчас, несмотря на всякий электронный документооборот, а когда-нибудь, когда сменятся поколения тех, кому секретарша распечатывает даже электронную почту). Для граждан появился удобный электронный интерфейс — портал госуслуг.

Но все процессы внутри происходят по старинке. Записавшись через интернет, мы продолжаем приносить бумажные документы, которые и так нам дало государство. Сами чиновники заняты исполнением многочисленных и зачастую плохо стыкующихся регламентов и непрерывным обменом мало чего содержащих документов, по сути, превратившись на низовом уровне в своеобразных биороботов. А ведь если есть данные с одной стороны и понимание четкого функционала — регламент принятия решений — с другой, то совершенно несложно заставить эти функции выполнять робота уже не биологического, а цифрового. Выйдет и дешевле, и надежнее. В том числе исключатся коррупционные составляющие, потому что единственная свобода низового чиновника «войти в положение» в обход правил у робота отсутствует.

Скептически настроенные к нашей бюрократической системе тут же вспомнят, что регламенты у нас часто не очень умны и могут противоречить друг другу, — и я первый, кто их поддержит в этом. Но надо понимать, что чиновники более высоких уровней, которые должны порождать правила, тоже являются заложниками не только господствующих настроений «как бы чего не вышло», но и самой системы работы. В ней для принятия продуманных решений не хватает информации, и работа с реальными данными подменяется интерпретацией из различных справок, подготовленных их же коллегами со своими человеческими особенностями. Как однажды сказал мой друг, уже много лет служащий большим федеральным чиновником, «когда нас сюда набирали, нас отбирали как игроков в шахматы, а когда мы начали работать, оказалось, что мы играем в тетрис — на нас непрерывно валятся поручения и запросы, а мы их укладываем». И классический подход к информатизации, господствующий сейчас в госорганах, способствует только нарастанию этого потока. Опытные ИТ-специалисты знают закон — «автоматизация бардака дает автоматизированный бардак».

Убрав рутину и дав инструментарий для понимания ситуации, основанный на данных, мы вернем человеку то, что может хорошо делать только он — думать и принимать важные решения. Чтобы это произошло, нужна база. Ее технологическая и организационная рамка на эскизном уровне сформулирована в докладе ЦСР «Государство как платформа», вызвавшем большую общественную дискуссию. Для успеха таких преобразований нужна база и политическая, воплощенная как в виде воли на такие перемены, так и более приземленно — в виде изменения модели принятия и транслирования решений. Вдобавок это совершенно новые требования к квалификации чиновников: аналитические способности, умение работать с данными и тому подобные компетенции выйдут на первый план.

Но в любом случае неизбежно движение в направлении минимизации транзакционных издержек государственной машины, как внутри нее самой, так и для общающихся с ней граждан и бизнеса. Возможность сделать это радикально, опираясь на новые подходы, которые дают цифровые технологии, даст нам шанс не остаться окончательно позади в конкуренции юрисдикций, которую мы и так пока проигрываем.

Автор — член экспертного совета при правительстве РФ

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