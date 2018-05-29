Рынок сберсертификатов вышел из затяжного падения

Рынок сберегательных сертификатов вновь вышел в рост после долгого падения. По данным ЦБ, объем бумаг, выпущенных российскими банками, увеличился на 23,4 млрд рублей, до 411,1 млрд рублей, за I квартал 2018 года. По словам экспертов, интерес населения к сберсертификатам восстанавливается, поскольку с 1 июня вложения в них застрахует государство. При этом ставки по ним выше, чем по депозитам.

По данным ЦБ, объем сберегательных сертификатов, выпущенных российскими банками, увеличился на 23,4 млрд рублей, или на 6%, до 411,1 млрд рублей, за I квартал 2018 года. При этом за период с 1 апреля 2016 года по 1 января 2018 года рынок упал на 227,2 млрд рублей, или на 36,9%, до 387,8 млрд рублей.

Сберегательный сертификат — ценная бумага, от классического вклада она отличается целым рядом параметров. Так, к примеру, в отличие от депозита приобретенный сертификат нельзя пополнить. Кроме того, для передачи бумаги новому владельцу обладателям именных бумаг придется задокументировать переуступку прав. Потеря сертификата более критична, чем утрата договора вклада, — бумага восстанавливается только через суд.

При этом ставки по сертификатам выше, чем по вкладам. Например, в Сбербанке максимальная ставка по депозитам составляет 6% годовых, а по сберсертификатам — 6,10%, в Московском индустриальном банке — 7 и 8,75% соответственно. Бумаги выпускают 17 банков.

— Некоторые игроки снижают объем выпуска. Тем не менее очень существенный вклад в рост рынка внес Сбербанк, — отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. — Объем выпущенных им сберсертификатов вырос на 26,3 млрд рублей, или на 7,3%, до 385,9 млрд рублей на 1 апреля. Доля Сбербанка составила 93,9%. На втором месте и по росту за I квартал 2018 года (1,3 млрд рублей, или 23,6%), и по объему выпуска (6,9 млрд рублей) — Московский индустриальный банк.

В Сбербанке и Московском индустриальном банке не ответили на вопросы «Известий» о причинах увеличения объема сберсертификатов.

Интерес населения к сертификатам восстанавливается на фоне того, что с 1 июня 2018 года они попадут под государственное страхование. Ранее, если банк-эмитент лишался лицензии, клиент не получал возмещения. 23 апреля президент подписал закон, согласно которому страховое покрытие по сертификатам составляет до 1,4 млн рублей — это такая же сумма, как и по банковским депозитам.

— Учитывая, что основными покупателями сберсертификатов являются мелкие инвесторы, а основной продавец — Сбербанк, наличие страховки может подтолкнуть часть клиентов банка перейти на этот продукт. Ведь он предлагает большую доходность при тех же рисках, что и в случае с вкладом, — считает ведущий аналитик Teletrade Артем Авинов. — Но в данном случае мы можем говорить лишь о диверсификации вложений частью клиентов одного из игроков на рынке банковских услуг. Для полноценного роста сегмента рынка сберсертификатов в России продавцам придется искать способы увеличения доходности этих инструментов.

Снижение доходности по банковским вкладам спровоцирует отток из депозитов, уверен ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. Для тех, кто уверен, что деньги на срок действия сертификата ему не потребуются, то есть клиенту точно не понадобится досрочное расторжение, сертификат будет интереснее вклада, уверена директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.

С 1 июня все сберегательные сертификаты в стране будут именными. Закон, подписанный президентом, отменил сертификаты на предъявителя. Их можно было передать другому человеку без переуступки прав требований. Условия изменились в рамках борьбы с отмыванием денежных средств.