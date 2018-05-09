Президент Ирака прокомментировал выход США из ядерной сделки с Ираном

Президент Ирака Фуад Маасум выразил сожаление по поводу решения американского лидера Дональда Трампа о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении иранской атомной программы.Он призвал Вашингтон не дискредитировать многостороннее соглашение с Тегераном.

Маасум «оценил приверженность других государств, подписавших договор с Ираном, продолжать выполнять достигнутые соглашения», говорится в распространенном заявлении. Глава иракского государства также призвал Вашингтон «пересмотреть свое решение» в отношении СВПД. Кроме того, президент Ирака выразил обеспокоенность, что «односторонний выход США из исторического договора с Ираном не будет способствовать укреплению безопасности и стабилизации обстановки как в регионе, так и во всем мире», передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе. Свое решение он мотивировал тем, что Тегеран, несмотря на соглашение, занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия.