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Президент Ирака прокомментировал выход США из ядерной сделки с Ираном

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Фото: Global Look Press/Mateusz Wlodarczyk
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Президент Ирака Фуад Маасум выразил сожаление по поводу решения американского лидера Дональда Трампа о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении иранской атомной программы.Он призвал Вашингтон не дискредитировать многостороннее соглашение с Тегераном.

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Маасум «оценил приверженность других государств, подписавших договор с Ираном, продолжать выполнять достигнутые соглашения», говорится в распространенном заявлении. Глава иракского государства также призвал Вашингтон «пересмотреть свое решение» в отношении СВПД. Кроме того, президент Ирака выразил обеспокоенность, что «односторонний выход США из исторического договора с Ираном не будет способствовать укреплению безопасности и стабилизации обстановки как в регионе, так и во всем мире», передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе. Свое решение он мотивировал тем, что Тегеран, несмотря на соглашение, занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия.

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