Тонны шоколада затопили дорогу после аварии в Польше
В Польше перевернулась фура с жидким шоколадом, в результате чего он растекся по дороге. Инцидент произошел на участке автомагистрали A2 между Варшавой и городом Познань в среду, 9 мая.
После этого полицейским пришлось закрыть часть дороги, сообщает Radio Poland.
По словам журналистов, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в ограждение на трассе. После этого фура перевернулась, а жидкий груз растекся на 9 км дороги.
В июле 2017 года грузовик с несколькими тысячами бутылок крафтового пива перевернулся на севере Германии.