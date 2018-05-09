Тонны шоколада затопили дорогу после аварии в Польше

В Польше перевернулась фура с жидким шоколадом, в результате чего он растекся по дороге. Инцидент произошел на участке автомагистрали A2 между Варшавой и городом Познань в среду, 9 мая.

После этого полицейским пришлось закрыть часть дороги, сообщает Radio Poland.

По словам журналистов, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в ограждение на трассе. После этого фура перевернулась, а жидкий груз растекся на 9 км дороги.

A lorry carrying liquid chocolate crashed in Poland earlier today causing a massive spillage on the A2 motorway. 💔 (photo via @tvn24) pic.twitter.com/ofdou701Tw — Jakub Krupa (@JakubKrupa) May 9, 2018

В июле 2017 года грузовик с несколькими тысячами бутылок крафтового пива перевернулся на севере Германии.