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Тонны шоколада затопили дорогу после аварии в Польше

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Фото: youtube.com
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В Польше перевернулась фура с жидким шоколадом, в результате чего он растекся по дороге. Инцидент произошел на участке автомагистрали A2 между Варшавой и городом Познань в среду, 9 мая. 

После этого полицейским пришлось закрыть часть дороги, сообщает Radio Poland.

По словам журналистов, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в ограждение на трассе. После этого фура перевернулась, а жидкий груз растекся на 9 км дороги. 

В июле 2017 года грузовик с несколькими тысячами бутылок крафтового пива перевернулся на севере Германии.  

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