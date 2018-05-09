Путин кратко побеседовал с премьером Иракского Курдистана

Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Это было краткое общение», — приводит ТАСС слова Пескова.

Нечирван Барзани прибыл в Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Приглашение курдскому политику отправили по просьбе главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Иракский Курдистан в феврале 2017 года заключил с российской компанией контракт на покупку и продажу нефти. Соглашение, которое действует до 2019 года, подразумевает покупку «Роснефтью» от 60 до 70% экспорта нефти автономии по ценам ниже мировых. Стоимость контракта составляет $3 млрд.

Ожидается, что 9 мая Баразани, помимо встречи с Путиным, проведет ряд двусторонних консультаций.