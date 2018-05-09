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Песков назвал случайностью инцидент с ветераном и охраной Путина

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
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Инцидент с участием охраны президента России Владимира Путина, которая оттолкнула ветерана во время празднования Дня Победы на Красной площади, является случайностью, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — приводит слова Пескова радиостанция «Говорит Москва».

Ветеран Великой Отечественной войны хотел подойти к Владимиру Путину, когда он направлялся в Александровский сад на церемонию возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, однако его оттеснила охрана главы государства.

Путин обратил внимание на этот инцидент, подошел к ветерану, пожал ему руку и пригласил на церемонию возложения венка.

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