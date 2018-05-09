Медведев провел телефонный разговор с премьером Казахстана

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с коллегой из Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым. Беседа состоялась по инициативе казахстанской стороны, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Главы правительств обсудили график предстоящих контактов, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме того, Сагинтаев поздравил российского коллегу с утверждением на пост председателя российского правительства. Также премьер-министры обменялись поздравлениями с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность избранного президента России. Церемония инаугурация прошла в Большом Кремлевском дворце. Позднее в этот же день глава государства отправил в отставку правительство, а также предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на должность главы нового кабинета министров. Депутаты Госдумы дали согласие на его назначение во вторник, 8 мая.