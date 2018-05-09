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Появилось видео полета новейшей авиации над Красной площадью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Новейшая авиация приняла участие в параде Победы 9 мая на Красной площади. В небо поднялись 75 самолетов и вертолетов.

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Впервые в параде 9 мая участвуют два новейших истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Они были представлены президентом России Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. По словам российского лидера, снаряд способен развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука) и неуязвим для всех существующих систем ПВО и ПРО.

При этом МиГ-31 наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на необходимых высотах. 

На парад Победы 9 мая приехали лично Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.

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