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В Китае покупатель заплатил за булочку почти $22 тыс.

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Фото: Global Look Press/Frank Röder
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Клиент одного из продовольственных магазинов в городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань, расположенной в центре КНР, заплатил за приобретенную им свежую выпечку более 140 тыс. юаней, что составляет почти $22 тыс.

Хозяин магазина обнаружил лишние средства, поступившие на его счет, при проведении ежемесячного аудита, пишет Dailymail. Поиски покупателя булочек ведутся уже более месяца, однако к результату пока не привели. 

В конце 2017 года житель Торонто заплатил 18 518 канадских долларов американскому  сервису онлайн-вызова такси Uber за 20-минутную поездку, которая ранее обходилась ему в $20. 

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