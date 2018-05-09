В Китае покупатель заплатил за булочку почти $22 тыс.

Клиент одного из продовольственных магазинов в городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань, расположенной в центре КНР, заплатил за приобретенную им свежую выпечку более 140 тыс. юаней, что составляет почти $22 тыс.

Хозяин магазина обнаружил лишние средства, поступившие на его счет, при проведении ежемесячного аудита, пишет Dailymail. Поиски покупателя булочек ведутся уже более месяца, однако к результату пока не привели.

В конце 2017 года житель Торонто заплатил 18 518 канадских долларов американскому сервису онлайн-вызова такси Uber за 20-минутную поездку, которая ранее обходилась ему в $20.