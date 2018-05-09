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Cотрудник посольства США в Грузии погиб в ДТП

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Посольство США в Грузии сообщило в среду, 9 мая, что один из двух людей, погибших в ночь на 7 мая в ДТП на востоке страны, являлся сотрудником дипмисии Марком Митчеллом.

«Посольство США с глубоким сожалением сообщает, что в результате автоаварии в Манглиси погиб сотрудник посольства Марк Митчелл. Власти Грузии расследуют это дорожно-транспортное происшествие», — приводит сообщение американского посольства ТАСС.

Дипмиссия принесла соболезнования семье погибшего дипломата и семье второго погибшего — гражданина Грузии.

ДТП произошло около населенного пункта Манглиси в Тетрицкаройском муниципалитете, когда туристы возвращались после посещения одного из монастырей. По предварительной версии, водитель микроавтобуса не справился с управлением.

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