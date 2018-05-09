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На Красной площади в Москве начался парад Победы‍

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На Красной площади в Москве начался парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Участие в нем принимают 13 тыс. человек, а также 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов.

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На парад приехали президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер Сербии Александр Вучич.

Впервые участие в параде принимают новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».  

Ранее Путин поздравил россиян с 73-й годовщиной Победы. Он заявил, что никогда не позволит переписать историю и не позволит забыть, кто спас мир от рабства и истребления.

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