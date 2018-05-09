Появились первые кадры с места удара израильской армии по Сирии

Ракетный удар военных Израиля по району Кисва под Дамаском привел к крупному пожару. Об этом свидетельствуют кадры с места событий, появившиеся на сайте YouTube.

Сейчас на месте работают пожарные и сотрудники гражданской обороны.

По данным СМИ, в результате атаки погибли два человека.

Силы противовоздушной обороны сирийской армии сообщили, что сбили две ракеты Израиля в районе поселения Кисва. Данные о ракетном обстреле израильские военные пока не комментируют.

1 мая парламент Израиля (кнессет) наделил узкий кабинет безопасности страны, а также премьера и министра обороны полномочиями объявлять войну и проводить крупные военные операции.