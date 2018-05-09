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Появилось видео последствий удара по Сирии

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В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия ракетного удара израильских военных в Сирии.  На кадрах видно, что после обстрела в районе Кисва под Дамаском вспыхнул сильный пожар.

Видео с места событий было опубликовано на сайте YouTube. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и сотрудники гражданской обороны.

По данным сирийских СМИ, жертвами удара стали двое местных жителей: Хишам Хамди Мазель аль-Дири и его жена из города Шейх-Мискин в провинции Дераа. 

Об атаке со стороны Израиля стало известно в ночь с 8 на 9 мая. Сирийским средствам ПВО удалось сбить две ракеты.

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