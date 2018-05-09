США предрекли возвращение Крыма Украине

Крым вернется в состав Украины, выразил уверенность спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер, отметив, что Россия вернет полуостров так же, как «вернула независимость» странам Балтии – Эстонии, Литве и Латвии.

Волкер отметил, что это произойдет «в перспективе», пишет «Укринформ». Американский спецпредставитель добавил, что россияне будут говорить одно о возможности возвращения Крыма Украине, а Запад – другое, но все увидят то, что произойдет.

«Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось», – привел пример он. Спецпредставитель США по Украине указал, что санкционная политика в отношение РФ будет продолжаться до момента возвращения Крыма Украине.

Однако «проблему Крыма» Волкер назвал достаточно сложной, добавляет «Газета.ру».

На этой неделе Курт Волкер заявил, что санкции против России необходимо усиливать, а Украина объявила о планах по борьбе с «российской агрессией» в Крыму‍

Крым вошел в состав России в 2014 году после госпереворота на Украине. Власти полуострова провели референдум, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако Украина до сих пор не признает итоги плебисцита и считает Крым своим.