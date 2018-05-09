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США выразили готовность работать с Пашиняном

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Власти США поздравили Никола Пашиняна с избранием премьер-министром Армении, а также выразили готовность начать совместную работу.

С улиц в кабинеты
Чего ждать от нового премьер-министра Армении

«Мы рассчитываем на тесную работу с новым правительством и с народом Армении над многими областями, где интересы наших стран совпадают», – заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, которую цитирует «РИА Новости».

Она уточнила, что это в том числе в торговля, поддержка демократии и верховенства права и поддержке региональной и глобальной безопасности. 

8 мая парламент Армении со второй попытки избрал Пашиняна главой правительства, после этого президент страны Армен Саркисян утвердил его премьер-министром.

13 апреля в Армении начались акции протеста против избрания на пост главы правительства экс-президента Сержа Саргсяна. Через 10 дней он подал в отставку из-за сложившейся политической обстановки.

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