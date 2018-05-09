Волкер выразил уверенность в возвращении Крыма Украине

Спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер считает, что Россия может вернуть Крым Украине так же, как вернула независимость Эстонии, Латвии и Литве.

«Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге всЁ изменилось», — приводит слова Волкера «РИА Новости».

Волкер ранее подчеркнул, что ограничительные меры являются важным инструментом, и призвал усиливать санкции против России.

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года. За такое решение проголосовали более 95% жителей полуострова.

Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией. При этом Москва неоднократно заявляла, что присоединение полуострова не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.