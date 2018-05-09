Синоптики рассказали о погоде в столице на 9 Мая

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в День Победы, 9 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, температура воздуха в столице днем прогреется до 18 градусов тепла, ночью столбики термометров покажут от 4 до 6 градусов.

Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

Столичные власти анонсировали масштабную развлекательную программу в рамках празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия завершатся масштабным салютом, который запустят с 33 площадок по всей Москве.