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Синоптики рассказали о погоде в столице на 9 Мая

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Фильмы о войне, которые незаслуженно забыли

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в День Победы, 9 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, температура воздуха в столице днем прогреется до 18 градусов тепла, ночью столбики термометров покажут от 4 до 6 градусов.

Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

Столичные власти анонсировали масштабную развлекательную программу в рамках празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия завершатся масштабным салютом, который запустят с 33 площадок по всей Москве.

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