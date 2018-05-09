Власти КНДР намерены освободить трех американцев к приезду Трампу

Северокорейские власти планируют освободить из тюрьмы трех граждан США перед встречей лидера КНДР Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники в администрации президента Южной Кореи, трое американцев будут отпущены после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео, который прибыл сегодня в северокорейский Пхеньян.

Представители США и КНДР готовят встречу глав двух государств, которая, как ожидается, пройдет в демилитаризованной зоне Пханмунджом. В преддверии американо-корейского саммита власти КНДР заявили о готовности закрыть ядерный полигон Пхунгери и провести денуклеаризацию на условиях Вашингтона. Точную дату переговоров Трамп пообещал назвать в скором времени.