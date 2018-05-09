Финляндия, США и Швеция углубляют военное сотрудничество

Встреча глав министерств обороны США, Финляндии и Швеции состоялась в Вашингтоне накануне, стороны подписали документы о развитии военного сотрудничества: имеется ввиду частота и численность проведения совместных военных учений.

Двусторонние декларации подписали министры Швеции и США, а также Финляндии и США, пишет ТАСС.

Кроме того, министр обороны Швеции Петер Хультквист с коллегами из США Джеймсом Мэттисом и Финляндии Юсси Ниинистё обсудили различные вопросы, добавляет «Газета.ру», в частности «пагубное влияние» РФ в трансатлантическом регионе.

На минувшей неделе министры обороны стран Евросоюза провели в Болгарии неформальный саммит.