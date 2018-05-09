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Крупный пожар на лесозаготовках ликвидировали в Карелии

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Фото: ТАSS/JONATHAN HAYWARD
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Крупный пожар, который произошел на складе древесины в поселке Лендерын Муезерского района Карелии, ликвидировали. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по республике.

Пожар начался на складе ПАО «Лендерский леспромхоз» в районе 7:00 по мск. Площадь пожара составила около 1,5 тыс. кв. м. Ликвидировать возгорание удалось только в 23:54 8 мая, сообщает ТАСС.

В происшествии никто не погиб и не пострадал. Пожару был присвоен первый номер сложности. В ликвидации возгорания принимали участие 100 человек, 20 единиц техники и два вертолета Ми-8, один из которых был оснащен водосливным устройством.

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