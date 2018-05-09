Фигурант дела экс-главы Коми погиб в ДТП в Новороссийске

Обвиняемый по делу экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера Алексей Соколов погиб в результате ДТП в Новороссийске. Об этом в среду сообщила руководитель сотрудничавшей с погибшим коллегии адвокатов Лидия Дубовая.

«Вчера мне сообщил инспектор ДПС, что Алексей Соколов около 20 часов вечера погиб в ДТП. Он ехал на скутере, в этот момент на встречную полосу выехал автомобиль Infinity, который его сбил», – уточнила Дубовая в комментарии «РИА Новости». Она добавила, что новороссийские следователи отказались предоставлять какие-либо документы адвокату Соколова.

Басманный суд Москвы 20 сентября 2015 года арестовал 15 фигурантов дела об организации преступного мошеннического сообщества в Республике Коми, в том числе главу региона Гайзера и его заместителя Александра Чернова.

Гайзер обвиняется в мошенничестве, легализации похищенного имущества и организации преступного сообщества, насчитывавшего 19 человек. По данным следствия, целью преступного сообщества было совершение тяжких преступлений, направленных на завладение государственным имуществом преступным путем.