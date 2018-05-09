Собянин пообещал обманутым ветеранам приглашения на парад Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал предоставить приглашения на парад Победы ветеранам Великой Отечественной войны из регионов, которых обманули, пообещав вход на Красную площадь.
Градоначальник прочитал в Facebook пост внучки одного из ветеранов, в котором говорилось, что волонтерская организация за деньги привезла ветеранов из регионов в Москву, но не предоставила пригласительные билеты.
«Ветеранам мы поможем, билетами на парад их обеспечим, проводим и позаботимся о них», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».
Столичная мэрия и оргкомитет «День Победы – 2018» ранее обнародовали полную программу празднования в Москве Дня Победы.