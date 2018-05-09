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Собянин пообещал обманутым ветеранам приглашения на парад Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал предоставить приглашения на парад Победы ветеранам Великой Отечественной войны из регионов, которых обманули, пообещав вход на Красную площадь.

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Градоначальник прочитал в Facebook пост внучки одного из ветеранов, в котором говорилось, что волонтерская организация за деньги привезла ветеранов из регионов в Москву, но не предоставила пригласительные билеты.

«Ветеранам мы поможем, билетами на парад их обеспечим, проводим и позаботимся о них», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Столичная мэрия и оргкомитет «День Победы – 2018» ранее обнародовали полную программу празднования в Москве Дня Победы.

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