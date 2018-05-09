Аргентина начала переговоры о новой кредитной линии на $30 млрд‍ с МВФ

Аргентина начала переговоры о предоставлении гибкой кредитной линии с Международным валютным фондом (МВФ). Такое заявление сделал президент страны Маурисио Макри.

По его словам, директор МВФ Кристин Лагард уже подтвердила, что начнет работу над соглашением. Президент не озвучил сумму кредита, но, предположительно, речь идет о $30 млрд‍, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Кредит необходим стране в результате резкого падения курса национальной валюты. За время майского кризиса в Аргентине выступление президента стало первым, после него пресс-конференцию провел министр казначейства Николас Духовне.

С начала 2018 года курс песо потерял около 20% своей стоимости. 8 мая утром он снизился на 4,61% до 23,41 песо за доллар США. После выступления Макри курс поднялся до 23,06 песо.