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Два человека погибли при ракетном ударе Израиля по Сирии

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Жертвами израильского ракетного удара по пригороду Дамаска стали два мирных жителя.

По данным сирийского агентства САНА, погибли Хишам Хамди Мазель аль-Дири и его супруга из города Шейх-Мискин провинции Дераа.

Во вторник, 8 мая, Армия обороны Израиля нанесла  удар по аэродрому Т-4 на территории Сирии. По данным сирийских СМИ, ракетные удары были отражены системой ПВО в районе поселения Кисва в 23 км к югу от Дамаска. 

Ранее израильская армия была приведена в повышенную боевую готовность в связи с «необычной активностью иранских сил» в Сирии. В стране начался особый призыв резервистов.

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