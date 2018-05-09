Мэттис заявил о намерении России перекроить международные границы

Россия способствует росту напряженности в европейском регионе и стремится перекроить международные границы. Такое заявление сделал глава Пентагона Джеймс Мэттис во время встречи с министрами обороны Швеции и Финляндии Петером Хультквистом и Юсси Ниинистё.

Перед тем как подписать трехстороннее заявление по расширению сотрудничества между военными ведомствами, Мэттис заявил, что для своих целей Россия использует военную силу и рассчитывает на право вето в отношении дипломатического, экономического и политического выбора демократических стран, сообщает ТАСС.

Также глава Пентагона заявил, что напряженность в Европе нарастает в связи с дестабилизирующими действиями Москвы как на Украине, так и в Сирии.

«Дестабилизирующее поведение России напоминает нам о том, что разделяемое нами уважение к международному праву и территориальной целостности должно быть защищено», — заявил глава оборонного ведомства.

В ответ Хультквист отметил, что считает военное сотрудничество с США важной частью обеспечения стабильности в районе Балтийского моря и северной части Европы.

В 2016 году Швеция и Финляндия уже подписывали двусторонние соглашения с США по развитию и углублению военного сотрудничества.