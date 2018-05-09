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Лидер крупной банды по прозвищу Шлак задержан в Мексике

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Фото: Global Look Press/Jesus Alcazar
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Генеральной прокуратуре Мехико удалось задержать основателя одной из крупнейших и самых опасных мексиканских банд «Союз Тепито» по прозвищу Шлак.

Бандит подозревается в причастности к убийству семи человек. Известно, что до 2008 года он работал в одном из столичных подразделений полиции, но затем перешел на сторону местного преступного сообщества.

Банда Шлака зародилась в одном из районов Мехико — Тепито, основными жителями которого являются наркоторговцы, контрабандисты и карманники.

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