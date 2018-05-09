Сборная Чехии переиграла Швейцарию на ЧМ по хоккею

Сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии в групповом матче чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча завершилась со счетом 5:4, передает «Газета.ру». У Швейцарии дублем отметился Нино Нидеррайтер, а также Грегори Хофман и Симон Мозер.

В составе Чехии забили Михал Моравчик, Доминик Кубалик, Дмитрий Яшкин и Михал Ржепик, который также реализовал победный буллит.

В следующем матче 10 мая Чехия встретится со сборной России, которая на турнире одержала победы в первых трех матчах над французами, австрийцами и белорусами с общим счетом 20:0.

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