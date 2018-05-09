Украина построит 15 хранилищ боеприпасов в 2018 году

Минобороны Украины планирует построить 15 хранилищ боеприпасов с модернизированными противопожарными системами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы строим хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения», — заявил глава украинского военного ведомства Степан Полторак.

По его словам, строительство военных объектов начнется в мае.

«Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры», — уточнили в минобороны.

Ранее в украинском военном ведомстве раскрыли объем финансовой помощи Соединенных Штатов за время конфликта в Донбассе.