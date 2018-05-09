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Число отравившихся в украинской школе возросло до 56 человек

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Количество госпитализированных с признаками отравления 8 мая в украинском городе Черкассы возросло до 56 человек, среди них 53 ребенка. Об этом во вторник сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Статус по Черкассам на 19:00. Госпитализированы 56 человек: 53 ребенка, трое взрослых. В отделении интенсивной терапии — 12 (11 детей и один взрослый)», — написала Супрун в Twitter. По ее словам, состояние пострадавших улучшается.

Во вторник, 8 мая, более 20 учеников школы в Черкассах потеряли сознание в результате отравления неизвестным веществом. В Черкассы вылетает премьер-министр страны Владимир Гройсман. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

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