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РФС заставит фанатов оплатить штраф за расизм

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Штраф Международной федерации футбола (ФИФА) за дискриминационные выкрики в адрес футболистов сборной Франции взыщут с фанатов, причастных к провокации, заявил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

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«Люди, которые приходят на стадион, должны понимать свою персональную ответственность. Уверен, что на чемпионате мира благодаря совместной работе ФИФА и РФС будет царить атмосфера праздника и уважения друг к другу», — приводит ТАСС слова Алаева.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы почти сразу установили людей, которые позволили себе оскорбительные выкрики в адрес французских футболистов.

Матч между сборными России и Франции состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге и закончился победой гостей со счетом 1:3. После матча российских болельщиков обвинили в дискриминации французских футболистов. Во вторник, 8 мая, ФИФА оштрафовала РФС за поведение фанатов на 30 тыс. швейцарских франков ($29 тыс.).

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