Роухани поручил ядерщикам подготовиться к возобновлению деятельности

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что поручил ядерщикам быть готовыми развивать атомную промышленность без ограничений в случае необходимости.

«Если необходимость появится, мы начнем промышленное обогащение без каких-либо ограничений», — цитирует Роухани «РИА Новости».

8 мая Трамп объявил, что США выходят из «ядерной сделки» с Ираном и возобновляют санкции против этой страны. Он уверен, что это соглашение «не принесет мир», поскольку Тегеран продолжает заниматься разработкой атомного оружия и обогащает уран.

Иран и «шестерка» международных посредников подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в июле 2015 года. Соглашение было призвано урегулировать многолетнюю ядерную проблему Тегерана. Разработанный ими план предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на страну за атомную деятельность.