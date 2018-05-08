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Роухани поручил ядерщикам подготовиться к возобновлению деятельности

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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что поручил ядерщикам быть готовыми развивать атомную промышленность без ограничений в случае необходимости. 

«Если необходимость появится, мы начнем промышленное обогащение без каких-либо ограничений», — цитирует Роухани «РИА Новости».

8 мая Трамп объявил, что США выходят из «ядерной сделки» с Ираном и возобновляют санкции против этой страны. Он уверен, что это соглашение «не принесет мир», поскольку Тегеран продолжает заниматься разработкой атомного оружия и обогащает уран. 

Иран и «шестерка» международных посредников подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в июле 2015 года. Соглашение было призвано урегулировать многолетнюю ядерную проблему Тегерана. Разработанный ими план предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на страну за атомную деятельность.

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