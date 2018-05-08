Ялтинцы высадили 2 тыс. петуний на территории мемориального комплекса

Жители Ялты высадили около 2 тыс. петуний на территории городского мемориального комплекса «Холм Славы». Акция прошла по инициативе общественной организации «Совет женщин муниципального образования городской округ Ялта».

Во вторник, 8 мая, на территории комплекса «Холм Славы» прошла высадка 1800 саженцев молодых петуний. В акции приняли участие специалисты «Зеленстроя» совместно со школьниками, спортсменами и общественниками, сообщает ИА «Крыминформ».

Саженцы были закуплены на средства общественной организации «Совет женщин Ялты». Главный инженер «Зеленстроя» Юрий Якименко отметил, что их организация каждый год приводит мемориал в порядок, но высадка петуний произошла первый раз за много лет.