Савченко требует разрешить ей выполнять функции депутата рады

Депутат Украины Надежда Савченко, пребывающая в СИЗО, потребовала обеспечить ей условия для исполнения служебных обязанностей в Верховной раде.

«Надежда Савченко требует от генерального прокурора Украины, председателя службы безопасности Украины, председателя Верховной рады Украины обеспечить ей условия выполнения служебных обязанностей как народного депутата», — говорится на ее странице в Facebook.

В сообщении также указано, что нардеп должна посещать заседания парламента, проводить встречи с избирателями, отчитываться в СМИ и выполнять другие возложенные на нее обязанности.

23 марта суд Киева арестовал нардепа на два месяца по подозрению в подготовке терактов в здании парламента. Ей грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения. Сама политик обвинения отвергает, аргументировав это тем, что вела разговоры о терактах ради осмеяния власти.

В тот же день Савченко объявила голодовку, которая продолжается уже 42 дня. Ранее сообщалось, что за 21 день Савченко потеряла 15 кг. Кроме того, как рассказала ее сестра Вера, у нардепа начались проблемы с зубами.