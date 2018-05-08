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Савченко требует разрешить ей выполнять функции депутата рады

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Депутат Украины Надежда Савченко, пребывающая в СИЗО, потребовала обеспечить ей условия для исполнения служебных обязанностей в Верховной раде. 

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«Надежда Савченко требует от генерального прокурора Украины, председателя службы безопасности Украины, председателя Верховной рады Украины обеспечить ей условия выполнения служебных обязанностей как народного депутата», — говорится на ее странице в Facebook.

В сообщении также указано, что нардеп должна посещать заседания парламента, проводить встречи с избирателями, отчитываться в СМИ и выполнять другие возложенные на нее обязанности.

23 марта суд Киева арестовал нардепа на два месяца по подозрению в подготовке терактов в здании парламента. Ей грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения. Сама политик обвинения отвергает, аргументировав это тем, что вела разговоры о терактах ради осмеяния власти.

В тот же день Савченко объявила голодовку, которая продолжается уже 42 дня. Ранее сообщалось, что за 21 день Савченко потеряла 15 кг.  Кроме того, как рассказала ее сестра Вера, у нардепа начались проблемы с зубами.

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