Останки 64 воинов Красной армии перезахоронили под Керчью

Останки 64 погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов Красной армии перезахоронили в селе Заветное под Керчью в Крыму. На торжественной церемонии присутствовали около ста человек.

Во вторник, 8 мая, в селе Заветном прошла церемония перезахоронения 64 бойцов, обнаруженных поисковиками. 64 бойца Красной армии погибли в боях за Крым в годы Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Крыминформ».

Как рассказал руководитель военно-патриотического поискового объединения ДОСААФ России «Крымпоиск» Николай Шевченко, среди погибших были выявлены тела двух офицеров. В основном же это были бойцы Северо-Кавказского фронта, 56-й армии и Отдельной приморской армии.

Останки одного из офицеров удалось идентифицировать. Им оказался командир радиороты младший лейтенант Петр Максимович Дульский. Он был объявлен без вести пропавшим 15 мая 1942 года в ходе Керченской оборонительной операции Крымского фронта.