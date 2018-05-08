Верховная рада и кабмин Украины остались без воды

Здания кабинета министров, Верховной рады и ряд других объектов в Киеве частично остались без водоснабжения, сообщает Киевводоканал.

Причиной ЧП стала утечка воды в подвале ресторана «5 Авеню», расположенного в центре украинской столицы на улице Грушевского. Сообщается, что водоснабжение было отключено, а авария ликвидирована. Однако есть необходимость в проведении ремонтных работ, которые предусматривают разрытие проезжей части. Их планируют провести вечером 9 мая.

30 апреля в центре Киева избили депутата рады Мустафу Найема. Парламентарий заблокировал дорогу машине, водитель которой попытался его «подрезать». В результате нардепу сломали челюсть.