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Верховная рада и кабмин Украины остались без воды

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Здания кабинета министров, Верховной рады и ряд других объектов в Киеве частично остались без водоснабжения, сообщает Киевводоканал. 

Причиной ЧП стала утечка воды в подвале ресторана «5 Авеню», расположенного в центре украинской столицы на улице Грушевского. Сообщается, что водоснабжение было отключено, а авария ликвидирована. Однако есть необходимость в проведении ремонтных работ, которые предусматривают разрытие проезжей части. Их планируют провести вечером 9 мая.

30 апреля в центре Киева избили депутата рады Мустафу Найема. Парламентарий заблокировал дорогу машине, водитель которой попытался его «подрезать». В результате нардепу сломали челюсть.

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