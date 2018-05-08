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Путин встретится с премьером Иракского Курдистана 9 мая

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Фото: Global Look Press/ZUMA/M. Popow
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Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани встретится с президентом России Владимиром Путиным. Двусторонние переговоры пройдут 9 мая.

Барзани примет участие в мероприятиях по случаю празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Затем премьер-министр Иракского Курдистана проведет ряд двусторонних консультаций, в том числе встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».

В офисе Барзани в Эрбиле подчеркнули, что приглашение политику отправила администрация президента России по просьбе главы «Роснефти» Игоря Сечина.

В феврале 2017 года российская компания и региональное иракское правительство заключили контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. Пакет контрактов включает в себя покупку «Роснефтью» от 60 до 70% всего экспорта нефти автономии по ценам ниже мировых. Сумма сделки оценивается в $3 млрд.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

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