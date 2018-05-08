Школы Астрахани перейдут на электронные сервисы

Астраханские школы полностью станут цифровыми и перейдут на использование онлайн-сервиса образовательного процесса. Заключено соглашение о сотрудничестве с ООО «Дневник.ру».

Проект «Цифровая образовательная платформа Астраханской области» предполагает отказ от бумажных журналов. Все оценки, домашние задания и прочие пометки учителя будут фиксировать исключительно в электронном виде. Об этом сообщает «Астрахань 24». Система может использоваться в детских садах и средних учебных заведениях.

В марте портал iz.ru писал, что «безотметочная» система оценки знаний начала работать в школах Красноярска. Преподаватели учитывают индивидуальный прогресс каждого ученика. В лицее № 9 уверены, что оценки не говорят о реальных успехах школьников, но при этом равнение на хорошистов и отличников формирует негативное отношение к учебе. Хартию честного оценивания уже поддержали 15 школ.