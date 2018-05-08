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Самый молодой президент в истории Коста-Рики вступил в должность

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Фото: REUTERS/Juan Carlos Ulate
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Церемония вступления в должность самого молодого президента в истории современной Коста-Рики прошла во вторник в Сан-Хосе. Высший пост страны возглавил бывший министр, журналист, музыкант и политолог 38-летний Карлос Альварадо Кесада, сменивший Луиса Гильермо Солиса.

На мероприятии присутствовали более 2 тыс. граждан страны и свыше 100 тыс. участников иностранных делегаций, в которые вошли президент Панамы Хуан Карлос Варела, гватемальский лидер Джимми Моралес, сальвадорский лидер Сальвадор Санчес Серен, президент Боливии Эво Моралес, а также глава Доминиканской Республики Данило Медина, передает ТАСС.

Кесада одержал победу на президентских выборах в первом туре, опередив Фабрисио Альварадо Муньоса. На финальном этапе голосования Альварадо Кесада получил более 60% голосов избирателей, обойдя своего соперника по результатам голосования.

Явка на выборах президента Коста-Рики составила почти 67%.

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