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Охранник инсценировал ограбление стройплощадки в Тюмени

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Тюменские полицейские раскрыли кражу металла на сумму 30 тыс. рублей со строительной площадки. Подозреваемым оказался 46-летний мужчина, который официально устроился в компанию работать охранником.

Во время ночного дежурства мужчина убедился, что на территории никого нет. Затем злоумышленник вывез со стройки металл, который сбыл в скупке цветных металлов. Об этом сообщает megatyumen.ru.

Утром мужчина инсценировал незаконное проникновение на базу. Однако кража была раскрыта по горячим следам, похищенный металл вернули законному владельцу.

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