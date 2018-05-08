Охранник инсценировал ограбление стройплощадки в Тюмени

Тюменские полицейские раскрыли кражу металла на сумму 30 тыс. рублей со строительной площадки. Подозреваемым оказался 46-летний мужчина, который официально устроился в компанию работать охранником.

Во время ночного дежурства мужчина убедился, что на территории никого нет. Затем злоумышленник вывез со стройки металл, который сбыл в скупке цветных металлов. Об этом сообщает megatyumen.ru.

Утром мужчина инсценировал незаконное проникновение на базу. Однако кража была раскрыта по горячим следам, похищенный металл вернули законному владельцу.