МИД России осудил осквернение памятника маршалу Коневу в Праге

МИД России рассчитывает, что чешские власти примут меры по восстановлению памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге и розыску преступников, совершивших акт вандализма. Соответствующее заявление распространило российское внешнеполитическое ведомство.

Информацию об акте вандализма российский МИД воспринял с возмущением и назвал действия злоумышленников кощунственным актом.

Внешнеполитическое ведомство назвало действия вандалов оскорблением памяти красноармейцев и их чехословацких братьев по оружию, которые в самые последние дни войны заплатили жизнью.

«Не для всех Великая Победа является праздником... Рассчитываем, что чешские власти примут незамедлительные меры по розыску и наказанию преступников, восстановлению памятника Коневу и обеспечению сохранности монумента в его первоначальном виде», — говорится в сообщении МИД России.

Во вторник неизвестные осквернили в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, облив монумент розовой краской.

Маршал Иван Конев с весны 1944 года командовал войсками 1-го Украинского фронта Красной армии, которые освободили Прагу от нацистов. Монумент в шестом пражском районе был установлен в 1980 году.

Это не первый случай нападения вандалов на монумент. В ноябре 2014 года фигуру полководца облили розовой краской, после чего на мемориале появились оскорбительные надписи.