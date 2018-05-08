Стела защитникам Карелии появилась в Петрозаводске

Стела сотрудникам органов безопасности Карелии — защитникам Отечества появилась в Петрозаводске. Средства на установку монумента собирались около пяти лет.

Во вторник, 8 мая, в столице Карелии на бульваре Победы прошла торжественная церемония открытия стелы в память о сотрудниках госбезопасности, защищавших Отечество. Установить стелу хотели с 2013 года. На протяжении пяти лет на реализацию задуманного собирали денежные средства, и теперь новый памятник возведен. Автором стелы стал скульптор Александр Ким, сообщает ИА «Карелinform».

Открыл церемонию глава Карелии Артур Парфенчиков. Он отметил знаменательность события и поздравил всех с Днем Победы. Также он рассказал, что в этом году в республике празднуется 100 лет со дня основания органов безопасности Карелии.

Мероприятие посетили представители органов власти и службы безопасности, кадеты Карельского корпуса и Петрозаводского президентского училища, а также ветераны и жители города.