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Поклонская прокомментировала своe «скучающее» фото с инаугурации

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала свою «скучающую» фотографию, которая была сделана на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая. 

«Не удивляюсь, что мое фото вызвало интерес в интернете. У каждого свой интерес, и если это здоровый юмор — я рада и поддерживаю», — сказала парламентарий журналистам телеканала RT.

На снимке парламентарий облокотилась на стену с грустным выражением лица. Фотография быстро набрала популярность в соцсетях. 

Инаугурация президента России состоялась в понедельник, 7 мая. Владимир Путин официально стал главой государства в четвертый раз.

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