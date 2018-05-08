Поклонская прокомментировала своe «скучающее» фото с инаугурации
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала свою «скучающую» фотографию, которая была сделана на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая.
«Не удивляюсь, что мое фото вызвало интерес в интернете. У каждого свой интерес, и если это здоровый юмор — я рада и поддерживаю», — сказала парламентарий журналистам телеканала RT.
На снимке парламентарий облокотилась на стену с грустным выражением лица. Фотография быстро набрала популярность в соцсетях.
Инаугурация президента России состоялась в понедельник, 7 мая. Владимир Путин официально стал главой государства в четвертый раз.