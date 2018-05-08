Поклонская прокомментировала своe «скучающее» фото с инаугурации

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала свою «скучающую» фотографию, которая была сделана на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая.

«Не удивляюсь, что мое фото вызвало интерес в интернете. У каждого свой интерес, и если это здоровый юмор — я рада и поддерживаю», — сказала парламентарий журналистам телеканала RT.

Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото с инаугурации Путина — РТ на русском https://t.co/xejr2MzCra — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) May 8, 2018

На снимке парламентарий облокотилась на стену с грустным выражением лица. Фотография быстро набрала популярность в соцсетях.

Инаугурация президента России состоялась в понедельник, 7 мая. Владимир Путин официально стал главой государства в четвертый раз.