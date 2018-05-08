Ученые узнали о старящем эффекте улыбки

Ученые в Израиле выяснили, что улыбка делает человека старше своих лет. Результаты исследования специалисты из Университета Бен-Гуриона опубликовали в журнале Psychonomic Bulletin & Review.

Исследователи провели два эксперимента. Во время первого они показывали участникам два вида фотографий 35 мужчин и 35 женщин. На одних снимках люди улыбались, на других — нет. Испытуемых просили оценить возраст изображенного на фото человека. Эксперимент показал, что улыбающиеся лица показались им старше.

Во время второго эксперимента уже другим участникам показывали фотографии 30 людей, у каждого из которых к перечисленным выше выражениям лиц добавлялось удивление. Эксперимент показал аналогичные результаты: его участники завышали возраст улыбающихся людей, а самыми молодыми им казались удивленные лица, сообщает телеканал «Звезда».

По мнению ученых, улыбка может старить людей, потому что делает морщины вокруг глаз более отчетливыми, а удивление разглаживает их. Также ученые считают, что распространенное в обществе мнение о том, что улыбающиеся люди выглядят моложе, ошибочно.