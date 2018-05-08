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Путин призвал Россию не замыкаться, «как огурцы в бочке»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна бороться за присутствие на мировом рынке. Глава государства считает, что в данной ситуации нельзя замыкаться и быть «как огурцы в бочке».

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«Продвигая наши товары на международные рынки, мы делаем их глобально конкурентоспособными, а это значит, что мы поднимаем уровень своего собственного производства внутри страны», — сказал президент на заседании в Госдуме.

Он отметил, что если в стране замкнутся и «будут, как огурцы в бочке, сами себя солить», ничего хорошего из этого не получится. По словам президента, по некоторым видам производств Россия уже достигла такого уровня, что мировой рынок просто необходим. Это касается нефти, газа, а также сферы сельского хозяйства. Путин напомнил, что сейчас страна борется за китайский рынок свинины. В этом России может помочь конфликт между Китаем и США, добавил он.

«Надеюсь, наши китайские друзья отреагируют. Если они с американцами начнут тягаться и китайцы закроют американскую свинину, то мы тут как тут со своими хрюшками», — сказал президент.

Разногласия двух стран по вопросам торговли возникли после введения Вашингтоном пошлин на импорт 100 китайских товаров, для создания которых Пекин якобы «похитил интеллектуальную собственность США». Позже был опубликован список из 1,3 тыс. китайских товаров, в ответ на который КНР составила перечень из 106 продуктов из США.

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