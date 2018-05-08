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США ввели новые санкции против «Рособоронэкспорта»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Вашингтон принял решение ввести новые санкции в отношении «Рособоронэкспорта», являющейся единственной в России госкомпанией, которая выступает посредником по экспорту и импорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Санкции будут действовать на протяжении двух лет, начиная с 30 апреля 2018 года.

Информация об ограничительных мерах содержится в сборнике официальных документов Федерального реестра США, сообщает ТАСС. Решение было принято помощником госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд.

Санкции приняты в связи с «нарушением национального законодательства США о нераспространении в отношении Исламской Республики Иран, Корейской Народной Демократической Республики и Сирии», говорится в пояснении.

При этом американские власти не уточняют, в чем конкретно заключаются предъявляемые «Рособоронэкспорту» претензии.

Минфин США обнародовал предыдущий пакет антироссийских санкций 6 апреля. В список были включены 14 российских компаний. «Рособоронэкспорт» также фигурировал в нем, напоминает НСН.

Ранее во вторник, 8 мая, в конгрессе США предложили вводить санкции против поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом говорится в проекте бюджета на следующий год.

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