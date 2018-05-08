Мемориальную доску Герою Советского Союза открыли в Башкирии

Мемориальную доску Герою Советского Союза Кутдусу Латипову открыли в Мечетлинском районе Республики Башкортостан накануне Дня Победы. На торжественное событие приехала сестра героя Лилия Гареевна.

Во вторник, 8 мая, состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Герою Советского Союза Кутдусу Латипову на здании башкирской гимназии-интерната Мечетлинского района. На церемонию прибыла сестра героя Лилия Гареевна, которая рассказала о своем брате и поблагодарила организаторов, сообщает ИА «Башинформ».

Также на церемонии присутствовал глава районной администрации Анис Асадуллин. Он поздравил всех с праздником и призвал помнить и чтить память о погибших героях. Также он рассказал о предстоящих мероприятиях, которые пройдут в честь 95-летия Кутдуса Латипова.

В рамках празднования на Аллее Кутдуса Латипова были высажены деревья, а затем прошла торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику Победы.

Латипов Кутдус Канифович — единственный Герой Советского Союза из Мечетлинского района. Звание героя лейтенанту было присвоено 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом героизм и мужество.