Власти Воронежа проложат дорогу на разбитой улице Владимира Невского

Власти Воронежа планируют проложить дорогу на разбитой улице Владимира Невского в Северном районе вдоль густозаселенных кварталов. Информация об этом следует из документов городской администрации.

Мэрия Воронежа дала задание разработать документацию по планированию отрезка длиной 1 км по улице Владимира Невского для проектирования и строительства автомобильной дороги. Участок пройдет от улицы 60-й Армии до бульвара Победы. Исходя из документации на разработку проекта отведено до восьми месяцев, сообщает ИА «Абирег».

Руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов рассказал, что на данный момент первоочередной задачей стоит разработка проектной документации. Строительство дороги на этом участке в этом году не предусмотрено из-за отсутствия необходимых средств.

Заказчиком работ выступает МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства».