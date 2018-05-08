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Стал известен бывший владелец номера лимузина из кортежа Путина

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Фото: Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS
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Автомобильный номер В776УС, 77-й регион (Москва), красовавшийся на новом автомобиле проекта «Кортеж», на котором Владимир Путин проехал на инаугурацию от Сенатского до Большого Кремлевского дворца, ранее принадлежал некоему Фоме Денисовичу Сазонову. Номерной знак был закреплен за автомобилем марки Daewoo Sens мужчины в 2016 году. Соответствующую информацию выдал один из поисковых сервисов.

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Однако автоответчик механическим голосом сообщает при наборе, что «данный номер больше не используется».

Известно, что ранее номер В776УС77 как минимум дважды висел на «Волгах». Несколько лет назад он принадлежал живущему на Ленинском проспекте пожилому москвичу. По словам пенсионера, когда его «Волга» окончательно вышла из строя около пяти лет назад, а кузов проржавел, он вместе с номером сдал ее в утиль.

«Если автомобиль был сдан в утиль и уничтожен, разумеется автомобильный госномер вновь попадает в реестр. Поэтому нет ничего удивительного, что через какое-то время этот номер мог быть зарегистрирован на другой машине», — цитирует сайт kp.ru сотрудника главка столичной полиции.

В Кремле пока не стали комментировать, почему на автомобиле номер 1 появились совершенно «обычные» номера.

По проекту «Кортеж» было создано семейство автомобилей для первых лиц государства на единой модульной платформе. В линейку вошли лимузин, седан и минивэн. Автомобили получили имена по названию кремлевских башен — «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».

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